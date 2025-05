Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(Thi) Bei gleich zwei Fahrzeugführern ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr.

Am Montag den 19.05.2025 kontrollierten Beamte gegen 10:40 Uhr einen Mercedes in Nienburg am Berliner Ring. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Delmenhorst stand unter konkretem Verdacht Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Vortests verhärteten diesen Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Dienstag den 20.05.2025 kontrollierten Beamte gegen 00:10 Uhr einen 21-jährigen Audi-Fahrer aus Wietzen an der Verdener Landstraße in Nienburg. Ein freiwilliger Urinvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde auch bei ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell