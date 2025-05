POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von 4 Rädern

Landesbergen (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruch, der sich am Montag den 19.05.2025 zwischen 01:48 Uhr und 02:23 Uhr in Landesbergen ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten die Schiebetür der Raiffeisen-Tankstelle an der Brokeloher Straße 18 in Landesbergen auf und entwendeten verschiedene Gegenstände aus dem Markt. Kurz darauf flüchteten due beiden Täter ...

