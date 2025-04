Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 10.04.2025 zwischen 13:05 und 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Nettos in der Friedrichstraße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Das bis dato flüchtige Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen grauen Peugeot, wobei leichter Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell