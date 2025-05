POL-NI: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots) - (Thi) Am Sonntag den 18.05.2025 beobachtete ein Passant, dass eine männliche Person die Mauer vor einem Ärztehaus an der Bahnhofstraße in Stadthagen mit blauer Farbe beschmierte. Als die Person den Passanten erblickte, flüchtete er. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion ...

