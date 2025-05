POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Wiedensahl (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen such Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Samstag, 17.05., 17 Uhr, und Sonntag, 18.05., 9 Uhr, in Wiedensahl ereignete. Bislang unbekannte Täterschaft besprühte Straßenschilder, Fahrzeuge, Hauswände und Spielbänke auf dem Spielplatz an der Hauptstraße in Wiedensahl mit blauer Sprühfarbe. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro ...

