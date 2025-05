Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Ehering

Partnerschaftsring mit Initialen gefunden!

Sachsenhagen (ots)

Am 18.05.25 wurde ein Ehering bzw Partnerschaftsring bei der Polizei Stadthagen abgegeben, den zuvor ein junges Paar in Sachsenhagen am Kanal gefunden habe. Die Initialen des Ringes lauten: "Stefan 22.03.2010". Der oder die Eigentümer/in können sich gerne bei der Polizei Stadthagen melden. Der Ring wird hier bis Ende der Kalenderwoche 21 verwahrt und anschließend dem Fundbüro der Samtgemeinde Sachsenhagen übergeben. Ein Bild des Ringes ist beigefügt.

