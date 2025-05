POL-NI: VU mit Verletzten auf der B442

Hoya (ots) - MW Am Freitag Abend, gegen 19.04 Uhr, kam es im Stadtgebiet Hoya zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Eine 48-jährige Hoyaerin befuhr mit ihrem Pkw die Bücker Straße und wollte nach links in die Lange Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 26-jährigen Eystruper, der ihr mit seinem Motorrad entgegenkam und in Richtung Kreisel unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der ...

mehr