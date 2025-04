Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Schalkau (ots)

Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, befuhr die 78-jährige Fahrerin eines PKW in Schalkau die Georgstraße. Hier fuhr sie aus bisher unklarer Ursache frontal gegen eine Hauswand. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 81-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

