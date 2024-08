Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Diebe in Ilmenau auf Beutezug

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024, kam es in der Bertolt-Brecht-Straße in Ilmenau gegen 16:00 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 36-jährigen Frau. Hierbei fuhren zwei junge Männer mit kleinen Fahrrädern (mutmaßlich BMX, eines davon rot) von hinten an die Geschädigte heran und entrissen ihren schwarzen Rucksack. Dabei erbeuteten sie neben diversen Karten auch 70 Euro Bargeld. Die Täter trugen, ersten Erkenntnissen nach, Unterhemden, kurze Hosen, Turnschuhe, einer einen bläulichen Helm, der andere einen roten. Wer die Tat beobachtete bzw. Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt/ Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit Angabe der Vorgangsnummer 0219646/2024 zu melden.

Zu einem ähnlichen Fall kam es am Samstagabend gegen 18:45 Uhr in der Schwanitzstraße Ecke Mühlgraben. Auch hier handelten zwei männliche Täter gemeinschaftlich, indem sie mit einem roten Kleinkraftrad/ Motorroller von hinten an die 68-jährige Fußgängerin heranfuhren. Der Sozius entriss die hellgraue Handtasche von der rechten Schulter und erbeutete u.a. das Handy, 100 Euro Bargeld, diverse Karten und Dokumente im Gesamtwert von circa 500 Euro. Die Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt: 18-20 Jahre, beide sommerlich gekleidet, der Fahrer augenscheinlich groß. Einer trug vermutlich einen dunklen, der andere einen mehrfarbigen Helm. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich telefonisch zu melden. Die Ermittlungen werden unter dem Aktenzeichen 0220519/2024 geführt.

Zu einer dritten Tathandlung kam es wenig später gegen 19:00 Uhr in der Bergrat-Mahr-Straße. Hier nutzten die beiden männlichen Täter ebenfalls einen roten Motorroller. Sie fuhren der 61-Jährigen entgegen und versuchten einen Rucksack von der Schulter zu ziehen. Dieses Mal misslang es und die Täter flüchteten ohne Beutegut. Allerdings wurde die Geschädigte bei der Tat leicht verletzt. Diesem Ermittlungsverfahren wird die Bezugsnummer 0220521/2024 zugeordnet. Hier werden ebenfalls Zeugen gesucht, die etwas zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Ob es sich bei den genannten Fällen um die gleiche Täterschaft handelt, ist derzeit nicht bekannt. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell