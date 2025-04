LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde auf der B 281 kurz vor Dreitzsch in Fahrtrichtung Gera eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In diesem Zeitraum passierten 1158 Fahrzeuge den Bereich. Davon hielten sich 56 Fahrzeugführer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km (60 km/h - LKW). 19 Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen, gegen 37 wird ein Verwarngeld erhoben. Die ...

