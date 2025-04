LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer beschädigt PKW

Neustadt an der Orla (ots) - Am 15.04.2025 gegen 14:45 Uhr befand sich eine 24-jährige Frau zu Fuß in der Ernst-Thälmann-Straße/ Höhe dem Hotel in Neustadt an der Orla. Hier kam der Frau eine männliche Person entgegengelaufen. Als beide sich auf gleicher Höhe befanden, griff der Mann nach dem Handy der Frau, welches sich in deren Hand befand. Der Angriff war überraschend, so dass keine große Kraftanstrengung von Nöten war, um das Handy aus der Hand zu ziehen. Der ...

