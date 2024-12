Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Beide Raststätten an der A 67 im Visier Krimineller

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (11.12.) suchten Kriminelle sowohl die Raststätte "Pfungstadt-Ost" als auch die gegenüberliegende Raststätte "Pfungstadt-West" an der A 67 heim.

Die Unbekannte verschafften sich auf der Ostseite in der Zeit zwischen 22.00 und kurz vor 6.00 Uhr gewaltsam Zugang in das Gebäude der Rastanlage. Aus einem Tresor und zwei Spielautomaten wurde anschließend Geld gestohlen. Zudem geriet in der gleichen Nacht auch die Rastanlage auf der Westseite in das Visier der Kriminellen. Hier hebelten die ungebetenen Besucher eine Tür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Ob ihnen dort auch etwas in die Hände fiel, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell