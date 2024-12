Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Dodge RAM gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (10.12.), gegen 3.30 Uhr, haben Kriminelle zwei Dodge RAM vom Typ 1500 RTX bzw. 1500 im Wert von insgesamt über 200.000 Euro entwendet. Die Fahrzeuge mit den amtlichen Kennzeichen GG-JR 37 und GG-RT 8 waren in der Gerauer Straße sowie in der Langener Straße geparkt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell