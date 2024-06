POL-MFR: (630) Fahrradfahrer raubte Mobiltelefon - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist von Freitag auf Samstag (14./15.06.2024) in eine Bäckerei in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (Fr) und 04:00 Uhr (Sa) über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu der Bäckerei in der Nürnberger Straße. Aus dem Tresor der Bäckerei-Filiale entwendete er ...

