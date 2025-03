Polizei Hagen

POL-HA: 38-Jähriger nach verdächtigem Verhalten in Gewahrsam genommen

Hagen-Eckesey (ots)

Am Tulpensonntag (02.03.2025) wurde ein 38-Jähriger um 18:10 Uhr in der Eckeseyer Straße von Anwohnern gemeldet, nachdem er sich auffällig verhalten hatte. Der Mann war zu mehreren Autos gegangen, hatte an den Türen gerüttelt und versucht mehrere Haustüren zu öffnen. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann in einen Vorgarten, konnte jedoch dort von den Beamten festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur Verhinderung bevorstehender Straftaten wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell