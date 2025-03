Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis - 27-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (01.03.2025) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 06:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs ein verdächtiges Fahrzeug auf. Der BMW stand an der Altenhagener Brücke an einer roten Ampel. Der Streifenwagen stand direkt hinter dem Fahrzeug. Plötzlich fuhr der BMW trotz der roten Ampel einfach los. Die Beamten hielten das Fahrzeug daraufhin an. Eine Überprüfung der Daten des 27-jährigen Fahrers ergab, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem wies der Mann beim anschließenden Atemalkoholtest einen geringen Alkoholwert. Die Polizisten brachten den Mann zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (hir)

