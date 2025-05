Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht.

Stadthagen (ots)

(Ker)Am Samstag, den 03.05.2025, in der Zeit von 21:00 bis 22:00 Uhr ereignete sich in 31655 Stadthagen, Enzer Straße, Höhe Hausnummer 61, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. An der Enzer Straße, Fahrtrichtung Kreuzung Breslauer- /Jahnstraße war ein Pkw am dortigen rechten Seitenstreifen geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, soll eine Fahrradfahrerin mit dem geparkten Pkw kollidiert und gestürzt sein. Ein vorbeifahrender Pkw Fahrer, soll der gestürzten Frau aufgeholfen haben. Beide Personen, haben dann ihre Fahrt fortgesetzt. Der helfende PKW Fahrer und die gestürzte Dame, sowie mögliche Zeugen zum Sachverhalt, werden gebeten sich mit dem PK Stadthagen oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

