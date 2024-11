Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit anschließendem Täuschungsversuch

Linz am Rhein (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 24.11.2024 um 02:10 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Linz eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der L253 in Linz am Rhein durchgeführt. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Unkel konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchführung eines Urinschnelltests versuchte der Mann unbemerkt Toilettenwasser anstelle von Urin in den Becher zu geben. Dieser Täuschungsversuch scheiterte jedoch. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen.

