Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beutegut im Wert von 10.500 Euro entwendet

Nessetal OT Hochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02.10.2024 und dem 09.10.2024 drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Verkaufswagen ein. Dieser befand sich auf einem teilweise umfriedeten Privatgrundstück im Hauptweg. Aus dem Wagen entwendeten die Täter ein Faltzelt in den Maßen 4,5 x 3 Meter, eine Musikanlage mit Lautsprechern, ein 60 Meter langes Starkstromkabel, eine Fritteuse, zwei Nebelmaschinen, zwei Pyrotechnik-Fontänen und ein Verlängerungskabel. Der Gesamtwert des Diebesgutes betrug insgesamt 10.500 Euro. Am Verkaufswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben? Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0261944/2024 entgegen. (mla)

