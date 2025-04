POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Eine 80-jährige Autofahrerin missachte am Sonntagnachmittag (27.04.2025, 14:13 Uhr) einen bevorrechtigten 69-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen, als sie von der Ludwig-Bertram-Straße in die Pasadenaallee einbog. Durch den Unfall wurde der 69-Jährige verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

