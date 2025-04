POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Roffhausen

Varel (ots) - Im Zeitraum vom 17. April 2025 bis 22. April 2025 wurde eine Außenwand der Sporthalle an der Oberschule in Varel/Obenstrohe, Riesweg, beschädigt. Mittels Sprühfarbe wurden Graffiti aufgebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr