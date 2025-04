POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel

Wilhelmshaven (ots) - In der Zeit vom 14. April 2025, von 18:00 Uhr, bis zum 15. April 2025, um 09:45 Uhr, wurde in der Weidenstraße ein am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt und ein Brief mit beleidigendem Inhalt an der Windschutzscheibe hinterlassen. Das Fahrzeug wurde zerkratzt und die Luft aus einem Reifen herausgelassen. Es besteht der Verdacht, dass die schriftlichen Beleidigungen mit der Sachbeschädigung ...

