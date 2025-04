POL-PPRP: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Samstag (26.04.2025), 06:00 Uhr bis Sonntag (27.04.2025), 08:11 Uhr entwendeten Unbekannte einen in der Luitpoldstraße, in der Nähe zur Einmündung Neukircher Straße, abgestellten blauen Mazda 3. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail ...

