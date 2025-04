Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Ampelanlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag den, 27.04.2025 (gegen 07:40 Uhr) wurde festgestellt, dass am Fußgängerüberweg in der Erzbergerstraße/ Ebertstraße die Ampelanlage stark beschädigt wurde. Ein Teil der Ampelanlage wurde komplett abgerissen. Der Schaden wird auf circa 500 Euro beziffert.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell