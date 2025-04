Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasereinsatz gegen randalierende Person

Ludwigshafen / Mitte (ots)

Am Samstag, den 26. April 2025, gegen 22:30 Uhr kam es in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Taserabschuss gegen einen 39-jährigen Mann. Der Mann wurde zuvor von Passanten als randalierende Person gemeldet, welche psychisch erkrankt sei. Nachdem die Person angetroffen werden konnte, sollte sie von den eingesetzten Polizeibeamten zur Eigensicherung gefesselt werden. Sie wandte sich jedoch entgegen der Anweisung zu dem fesselnden Polizeibeamten und lief trotz vorheriger Androhung des Tasers schnellen Schrittes auf diesen zu. Da ein tätlicher Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde gegen den 39-jährigen Mann der Taser eingesetzt. Nach sofortiger Wirkung wurde er gefesselt und durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt. Da der Mann anschließend Suizidabsichten äußerte, wurde er an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen am Rhein übergeben. Der 39-jährige Mann wurde letztlich in einer nahegelegenen Psychiatrie untergebracht.

