Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in die Ernst-Reuter-Grundschule

Ludwigshafen / Ernst-Reuter-Siedlung (ots)

In der Nacht von Freitag, den 25. April 2025, auf Samstag, den 26. April 2025, verschafften sich unbekannte Täter über das Fenster des Sekretariats gewaltsam Zutritt in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nichts entwendet worden. Eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahl wurde aufgenommen.

Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

