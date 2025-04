POL-PPRP: Unfallflucht durch Rollerfahrer

Ludwigshafen / Ernst-Reuter-Siedlung (ots) - In der Nacht von Freitag, den 25. April 2025, auf Samstag, den 26. April 2025, verschafften sich unbekannte Täter über das Fenster des Sekretariats gewaltsam Zutritt in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nichts entwendet worden. Eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahl wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. ...

