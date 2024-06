Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Ladendiebstahl in Haft /

Ulm (ots)

Rund 490 Gramm Haschisch fand die Polizei bei einem Mann nach einem Ladendiebstahl am vergangenen Freitag (21.6.24) in Ulm.

Der Verdächtige sei kurz nach 18.30 Uhr einem Detektiv in der Ulmer Innenstadt aufgefallen. Die Polizei wurde hinzugezogen und durchsuchte den 29-Jährigen. Der hatte mehrere Blöcke Haschisch mit einem Gewicht von rund 490 Gramm versteckt am Körper getragen. Außerdem bestand bei dem Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit der Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Alkohol stünde. Entsprechende Tests bestätigten den Verdacht auf Drogen- und Alkoholkonsum. Das Rauschgift wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Am Samstag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Zwischenzeitlich befindet sich der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

