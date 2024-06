Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf der Flucht gestellt

Nur kurz nach einem Einbruchsversuch am Dienstagvormittag bei einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt nahm die Polizei zwei Verdächtige fest.

Ulm (ots)

Zeugen hatten um 10.34 Uhr die Polizei über Notruf verständigt. Sie hatten gesehen, dass zwei maskierte Personen auf einem Roller bei einem Geschäft am nördlichen Münsterplatz vorgefahren waren. Eine Person soll wohl mehrmals mit einem Hammer gegen eine der Schaufensterscheiben geschlagen haben. Dabei sei das Sicherheitsglas offenbar gesplittert, die Scheibe aber hielt Stand. An die Wertgegenstände in der Schaufensterauslage konnten die Täter nicht gelangen. Deshalb ergriffen sie auf dem motorisierten Zweirad die Flucht über die Platzgasse in Richtung Olgastraße. Mit mehreren Polizeistreifen fahndete die Ulmer Polizei in der Innenstadt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Gegen 11 Uhr konnten die mutmaßlichen Täter in der Ulmer Innenstadt festgenommen werden. Auf die zwei jungen Männer passte die Personenbeschreibung der Zeugen. Auch das Fluchtmittel, ein Motorroller, stellte die Polizei sicher. Spezialisten der Polizei sicherten am Tatort die Spuren. Die beiden jungen Männer wurden auf ein Polizeirevier verbracht. Der festgenommene 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Mutter übergeben. Auch der 19-Jährige, der zur Tatzeit die Piaggio gefahren hatte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Deshalb bittet die Kriminalpolizei Ulm unter der Tel. 0731/188-0 um Hinweise von Zeugen. Die hatten wohl mit Mobiltelefonen das Tatgeschehen gefilmt. Die Höhe des Schadens an der Verglasung ist noch unklar.

Die Polizei informiert:

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1232284(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell