BPOLI LUD: Name erscheint mehrfach auf der Fahndungsliste - die Handfesseln klicken, dann werden Drogen im Handschuhfach gefunden

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Dienstagmittag lotste die Bundespolizei einen BMW aus dem Landkreis Vulkaneifel in die Autobahnkontrollstelle bei Görlitz. Dabei legte der Fahrer des Pkw zunächst einen abgelaufenen Bundespersonalausweis vor. Auf die Frage nach dem Führerschein teilte der 37-Jährige mit, dass sich dieser in einem anderen Auto befinde. Anschließend wurde eine Überprüfung seiner vorliegenden Daten vorgenommen. Das Ergebnis dieser Überprüfung war beachtlich. Neben verschiedenen polizeilichen Suchvermerken war zur Durchsetzung eines angeordneten Fahrverbotes der Führerschein des Mannes zur Beschlagnahme ausgeschrieben. In diesem Zusammenhang ermittelt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen ihn selbst richtete sich ein Strafvollstreckungshaftbefehl, bei dem es um die Zahlung einer Geldstrafe i.H.v. 2.700,00 Euro und weiteren Forderungen i.H.v. 1.920,00 Euro (Amtsgericht Betzdorf wegen Betruges) ging. Bei der Abwendung dieses Haftbefehls bzw. des ersatzweisen Gefängnisaufenthaltes half am Nachmittag ein Bekannter. Er übergab der Polizei in Hürth insgesamt 4.621,00 Euro.

Nachdem diese Sache erledigt war, entdeckten hinzugerufene Zollbeamte in einem Fach unter dem Lenkrad eine verdächtige Substanz (etwas mehr als zehn Gramm). Bei dieser Substanz könnte es sich um Marihuana handeln. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

