Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Afghanische Männer in Görlitz aufgegriffen

Görlitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wurde am späten Dienstagabend auf eine dunkel gekleidete Person aufmerksam, als diese sich im Bereich des Südausganges des Görlitzer Bahnhofes aufhielt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen unerlaubt eingereisten Afghanen (24). Dieser erklärte, dass er nicht alleine nach Deutschland kam, er aber nicht wisse, wo sich seine afghanischen Reisebegleiter derzeit befinden. Die gemeinten Landsleute des 24-Jährigen (19, 26) wurden wenig später am Bahnhaltepunkt in Görlitz-Rauschwalde angetroffen. Nachweislich nutzten die drei ausweislosen Migranten den Neißeviadukt, um in die Stadt zu gelangen. Die Aufgegriffenen müssen damit rechnen, noch heute nach Polen zurückgewiesen zu werden.

