Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Geldwechsler in Car-Wash-Anlage aufgehebelt

Weingarten (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.49 Uhr hebelten zwei männliche unbekannte Täter den Container des Geldwechslers der Car-Wash Waschanlage Weingarten im Veit-Stoß-Weg mit einem Brecheisen auf. Im Anschluss hebelten die dunkel gekleideten Männer den Geldwechselautomaten auf und entnahmen das Geldfach. Die Geldkassette, in welcher kein Bargeld war, wurde liegengelassen. Es wurde lediglich der Geldeinzieher für Scheine entwendet. Im Anschluss flüchten sie in Richtung Sauterleutestraße. Der Sachschaden ist beträchtlich und dürfte in mehrere tausend Euro betragen. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

