Friedrichshafen

Unter Drogeneinwirkung auf E-Scooter unterwegs

Offenbar nicht nur eine rote Ampel nicht beachtet, sondern auch einen E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat ein 38-Jähriger am Sonntagabend in Friedrichshafen. Der Rollerfahrer war einer Streife aufgefallen, als er eine für ihn rot zeigende Ampel ignorierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der Mann musste sich daraufhin eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte nicht mehr weiterfahren, gegen ihn wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer wehrt sich gegen polizeiliche Maßnahmen

Wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich ein 37-jähriger Fahrradfahrer verantworten müssen. Als eine Polizeistreife den Radler am Sonntagabend in der Paulinenstraße anhalten und kontrollieren wollte, versuchte dieser zunächst davonzufahren. Im weiteren Verlauf wehrte sich der 37-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste schließlich zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert werden. Dabei griff er einen der Beamten an und verletzte ihn leicht. Nachdem ein durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von rund 2,3 Promille ergeben hatte, musste sich der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Tettnang

Zwei verletzte Radfahrer nach Kollision

Bei einer Kollision haben sich am Sonntagvormittag zwei Radfahrer auf dem Geh- und Radweg entlang der L 329 bei Neuhalden verletzt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kam gegen 10.15 Uhr ein in Richtung Tettnang fahrender 71-jähriger Pedelec-Lenker mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu weit nach links und kollidierte dadurch mit einem entgegenkommenden 77-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch den folgenden Sturz zogen sich beide Radfahrer Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Als Falschfahrer unterwegs

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen den 67-jährigen Lenker eines Audi. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Überlingen-Nordwest mehrere hundert Meter auf der falschen Fahrbahnseite der B 31 in Richtung Stockach gefahren zu sein. Die Polizei war von einem entgegenkommenden Zeugen über den Falschfahrer informiert worden und konnte diesen im Bereich Stockach anhalten. Im Rahmen der Kontrolle gab der 67-Jährige an, dass ihn sein Navigationsgerät falsch geleitet habe und er aufgrund der baulichen Trennung in der Fahrbahnmitte zunächst nicht auf seine Fahrspur zurückwechseln konnte. Auch wenn es glücklicherweise zu keinem Unfall kam, wird sich der 67-Jährige wegen seines fahrlässigen Handelns strafrechtlich zu verantworten haben.

Überlingen

Zwei beschädigte Pkw nach Unfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge, wovon eines nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag in der Nußdorfer Straße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die 46-jährige Lenkerin eines Kia gegen 9.45 Uhr nach links auf eine Parkfläche fahren, als sie in diesem Moment vom 65-jährigen Fahrer eines Porsche überholt wurde. Durch die folgende Kollision wurden die beiden Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, der Porsche dabei so stark, dass er von einem Abschleppdienst entfernt werden musste. Die beiden Beteiligten blieben nach derzeitigem Stand unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Meersburg

Mehrere Pedelecs entwendet

Mindestens drei Pedelecs sind am vergangenen Wochenende in Meersburg gestohlen worden. Bereits am Freitagabend wurde zwischen 19 und 22.30 Uhr ein Elektrofahrrad der Marke Cube, Typ "Stereo Hybrid One 44 HPC SLX" von einem Fahrradständer neben der Therme entwendet, nachdem das Fahrradschloss auf nicht bekannte Weise überwunden worden war. Gleich zwei aneinandergeschlossene Elektroräder wurden am Samstagabend zwischen 19 und 22.30 Uhr vom Kirchplatz gestohlen. Sie waren ebenfalls von der Marke Cube, einmal ein "Stereo 150 C62:SL" in der Farbe blau/orange und ein "Stereo 150 C:68" mit neonorangenen Gabeln. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar. Mögliche Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Zwei Männer nach Tätlichkeit leicht verletzt

Aus bislang unbekanntem Grund sollen drei Unbekannte am späten Samstagabend zwei Männer im Unteruhldinger Hafenbereich angegriffen und beide dabei leicht verletzt haben. Gegen 23.30 Uhr seien die beiden deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden späteren Opfer Zeugenangaben zufolge vom Hafenmeisterbüro in Richtung Seefelder Straße gelaufen, als sie von dem Trio von hinten angegangen wurden. Während der 35-Jährige von Faustschlägen im Gesicht leicht verletzt wurde, stürzte sein 36-jähriger Begleiter nach einem Stoß zu Boden und erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde. Er wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst ambulant versorgt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die der Polizeiposten Meersburg führt. Dieser bittet mögliche weitere Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Angreifer geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Am Sonntagabend im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Storchenweg am Straßenrand geparkten VW angefahren. Ohne sich um den Sachschaden am Fahrzeugheck von rund 2.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

