Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Am Samstag, gegen 08.28 Uhr befuhr eine 40-jährige VW Golf Fahrerin die B 467 in Fahrtrichtung Kressbronn. An der Einmündung zur Lindauer Straße bog sie nach links ab. Zur gleichen Zeit befand sich ein noch unbekanntes Fahrzeug auf der Lindauer Straße und wollte nach links auf die B467 in Fahrtrichtung Kressbronn einbiegen. Hierbei missachtete das unbekannte Fahrzeug die Vorfahrt der Golf-Fahrerin, welche ihren Abbiegevorgang noch nicht vollständig beendet hatte und touchierte diese mit der Fahrzeugfront am Fahrzeugheck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Pkw von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Die Polizei sucht nun nach einem dunkelblauen VAN oder Mini Bus. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Am Samstag, gegen 11.00 Uhr touchierte vermutlich beim Ein- und Ausparken ein weißer Geländewagen in der Heinrich-Emerich-Straße einen ordnungsgemäß geparkten BMW. Der Schaden liegt im Bereich der Stoßstange und Kotflügel hinten rechts. An den BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Zur Tatzeit wurde ein weißer Geländewagen am Unfallort beobachtet, welcher für die Beschädigungen in Frage kommen könnte. Zeugen, welche zum Unfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell