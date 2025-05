Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Waldbrand in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Morgen des 11.05.2025, gegen 08:30 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle des Saarlandes eine Mitteilung über mehrere aufsteigende Rauchsäulen aus dem Bereich der begrünten Bergehalde "Monte Barbara" in Bexbach ein. Im Rahmen der Erkundung und der anschließenden Löscharbeiten durch Feuerwehren aus Bexbach und Homburg wurde ersichtlich, dass an mehreren Stellen entlang eines dortigen Wanderweges der Bewuchs der Bergehalde, teilweise mit einer Ausdehnung von mehreren Metern, brannte. Die Löscharbeiten dauerten ca. bis 13:30 Uhr an.

Aufgrund der vorgefundenen Umstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu vorgenanntem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell