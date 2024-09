Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Pfefferspray in Regionalzug versprüht

Sachsenheim (ots)

Am vergangenen Samstag (28.09.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Personen vier Reisende in einem Regionalzug am Bahnhof Sachsenheim zu attackieren, woraufhin einer der Reisenden Pfefferspray einsetzte.

Gegen 23:00 Uhr hielt der aus Stuttgart kommende und in Richtung Vaihingen an der Enz fahrende Zug am Bahnhof Sachsenheim. Hier sollen zwei bislang unbekannte Personen die Regionalbahn betreten und umgehend vier im Zug befindliche Reisende attackiert haben. Einer der Reisenden, ein 14 Jahre alter syrischer Staatsangehöriger, setzte daraufhin aktuellen Ermittlungen zufolge Pfefferspray gegen die Unbekannten ein, woraufhin diese noch am Bahnhof aus dem Zug flüchteten. Die unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnde Bundespolizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte des Pfeffersprayeinsatzes und bittet diese sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell