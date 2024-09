Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Sexuelle Belästigung im Regionalzug

Crailsheim/Stuttgart (ots)

Eine bislang unbekannte Frau wurde am gestrigen Donnerstagabend (26.09.2024) von einem 38-Jährigen in einem aus Crailsheim kommenden Regionalzug sexuell Belästigt. Auf der Fahrt von Crailsheim nach Stuttgart soll der 38 Jahre alte kamerunische Staatsangehörige gegen 19:50 Uhr einer neben ihm befindlichen Reisenden an die Brust gefasst und dies trotz der Aufforderung der Frau die Belästigung zu unterlassen mehrfach wiederholt haben. Erst als ein weiterer Reisender bisherigen Informationen zufolge einschritt und telefonisch die Polizei über den Vorfall unterrichtete, lies der 38-Jährige von der Reisenden ab. Anand der Täterbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Beschuldigten wenig später beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Die bislang unbekannte Geschädigte wird, ebenso wie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

