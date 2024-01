FW Ludwigshafen: Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Gartenstadt

Ludwigshafen (ots) - (SE) Am 20.01.2020 um 04:43 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Raschigstraße nach Ludwigshafen-Gartenstadt gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses vor. Alle Bewohner konnten sich selbst über den Treppenraum in Sicherheit bringen. Der Brand wurde in einem Kellerraum lokalisiert und durch einen Trupp im ...

