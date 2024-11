Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW unter der Wirkung berauschender Mittel geführt.

Linz (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz in der Asbacher Straße in Linz im Rahmen der Streife einen 38-jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgten die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

