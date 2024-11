Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrolle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Katharinen (ots)

Am Montagnachmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz in der Hochstraße in St. Katharinen eine Verkehrskontrolle durch. Der Fokus lag auf der Nutzung von Sicherheitsgurten und der verbotenen Handynutzung während der Fahrt. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr ahndeten die Beamten 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Ein Fahrzeugführer nutzte verbotswidrig sein Mobiltelefon. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell