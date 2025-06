Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vermeintliches Pannenfahrzeug ohne Versicherung und Zulassung unterwegs

Ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung war ein 83-jähriger Autofahrer am heutigen Montag kurz nach Mitternacht auf der B 30 unterwegs. Da an seinem Oldtimer das Licht ausging, hielt der Senior auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Ravensburg-Süd an. Eine zur Absicherung verständigte Polizeistreife stellte fest, dass an dem Pkw entstempelte Kennzeichen angebracht waren und der Wagen nicht zugelassen ist. Der 83-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, ein Abschleppunternehmen lud den Oldtimer auf. Den Senior erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Ravensburg

Frau greift Polizisten an und zwickt Pflegerin

Eine 55 Jahre alte Frau hat am Sonntag kurz nach 18 Uhr im Bereich des Busbahnhofs für einen Polizeieinsatz gesorgt und in der Folge die Beamten angegriffen sowie eine Krankenpflegerin verletzt. Die 55-Jährige, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, bespuckte zunächst einen Mann. Eine verständigte Polizeistreife wurde von der Frau ebenfalls angespuckt und zudem beleidigt. Als die Beamten die 55-Jährige in Gewahrsam nahmen, trat diese mehrfach gegen die Polizisten und versuchte, diese zu zwicken. Die Frau wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Dort gelang es ihr, eine Pflegerin zu zwicken und dadurch zu verletzen. Die 55-Jährige muss nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung rechnen.

Ravensburg

Fahrer verliert Kontrolle und stirbt nach Unfall

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag kurz vor 20 Uhr mit seinem Wagen in der Meersburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt. Der Senior, der nach dem Unfall zunächst ansprechbar war, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Abend aufgrund einer medizinischen Ursache verstarb. Die Polizei geht davon aus, dass ein gesundheitliches Problem bei dem 78-Jährigen die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Der Nissan des Seniors war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Weingarten/Bad Waldsee

Einbrecher unterwegs - Polizei geht von Zusammenhang aus

Einbrecher waren am frühen Sonntagmorgen an Autowaschanlagen im Veit-Stoß-Weg in Weingarten und in der Biberacher Straße in Bad Waldsee zugange. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und hebelten die Geldwechselautomaten auf. Da sich im Automaten in Weingarten kein Geld befand, gingen die Täter leer aus. In Bad Waldsee entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die beiden Männer wurden an beiden Tatorten von Kameras erfasst. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Täter war groß und schlank, sein Komplize war groß und kräftig. Personen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizei

Rund 1,7 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 30-Jährigen ergeben, der am Sonntagabend in einem Wohngebiet Streit gesucht hat. Der Mann war mit seinem Wagen trotz eines Wohnungsverweises zu seiner Ex-Freundin gefahren. Diese verständigte die Polizei, die bei dem 30-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm. Als die Beamten den Mann zur Blutentnahme in eine Klinik mitnehmen wollten, versuchte der 30-Jährige, aus dem Streifenwagen zu flüchten. Die Polizisten hielten den Mann fest, wogegen er sich erheblich zur Wehr setzte. Er musste im Anschluss die restliche Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Weingarten verbringen. Nicht nur die unfreiwillige Übernachtung wird den 30-Jährigen teuer zu stehen kommen: er wird zudem bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Wangen

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der alkoholisierte Mann war auf dem Radweg zwischen Wangen und Amtzell entlang der Bundesstraße unterwegs. Er kam aus noch nicht geklärter Ursache nach links von dem Radweg ab und stürzte die Böschung zur angrenzenden Argen hinab. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Dutzend Wehrleuten an, um den Verletzten zu bergen. Der 70-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Pedelec fiel gering aus.

Leutkirch

In Schlangenlinien unterwegs - mehrere Anzeigen sind die Folge

Eine ganze Reihe von Anzeigen kommt auf einen 46-Jährigen zu, der am Sonntag kurz nach 20 Uhr von der Polizei zwischen Leutkirch und Bad Wurzach am Steuer seines Wagens gestoppt wurde. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten verständigt, weil der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige gut 1,5 Promille Alkohol intus hatte. Einen Führerschein besitzt der Mann aufgrund einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt nicht mehr. An seinem nicht zugelassenen Pkw waren Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht und der 46-Jährige führte ein verbotenes Einhandmesser griffbereit mit sich. Während der Polizeikontrolle entsorgte der Mann nach dem Rauchen zwei Zigarettenstummel im nahegelegenen landwirtschaftlichen Feld und hob diese trotz Aufforderung der Beamten nicht auf. Der 46-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus Blut abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoßes gegen das Waffengesetz und illegaler Müllablagerung angezeigt.

