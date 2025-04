Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehrhandwerk erfolgreich vereinheitlicht

Dinslaken (ots)

Unter Beteiligung aller Löschzüge des Haupt- und Ehrenamtes der Feuerwehr Dinslaken wurde am heutigen Samstag ein Workshop zum Schlauchmanagement durchgeführt. Für die Brandbekämpfung ist das Verlegen von Rollschläuchen essenzielle Voraussetzung.

Die Taktik im Feuerwehrwesen entwickelt sich ständig weiter, so dass praktizierte Vorgehensweisen geprüft und weiterentwickelt werden müssen. Auch wenn es sich hierbei um eine Basisfertigkeit handelt, die jeder Feuerwehrangehöriger zu Beginn seiner Ausbildung erlernt, ist es richtig sich dieser Thematik zu widmen.

Ein einheitliches und gut ausgebildetes Vorgehen ist für Sicherheit und Schnelligkeit der Einsatzkräfte wichtig. Hierdurch werden Fehler reduziert und das Vorgehen im Einsatzfall beschleunigt, so dass Menschen schneller gerettet oder ein Feuer schneller gelöscht wird.

Diesem Workshop waren insgesamt 10 Arbeitstreffen vorausgegangen. Initiator Michael Rachner entwickelte gemeinsam mit einem fünfköpfigen Team Standards und sorgte dafür, dass eine einheitliche Lehrmeinung entsteht. In Theorie und Praxis wurde nun verschiedene Aspekte des Umgangs mit Schläuchen trainiert. So wurden unterschiedliche Möglichkeiten der Vornahme von Schläuchen in Treppenräumen, die spezielle Vorbereitung von sogenannten Schlauchpaketen, das schnelle Verlegen und auch der Umgang mit einem handgeführten Strahlrohr trainiert.

Die 12 Teilnehmer aus allen Einheiten des Haupt- und Ehrenamtes wurden entsprechend geschult, um künftig als Multiplikatoren in ihren Einheiten zu wirken. Damit können alle Angehörigen der Feuerwehr künftig von diesen taktischen Standards profitieren.

