POL-NOM: Bei Einbruch in Materialschuppen eines Sportvereins durch Zeugen gestört und Flucht ergriffen

Northeim (ots) - Einbeck, Krähengraben / Parkanlage, Sonntag, 04.08.2024, 15.50 Uhr EINBECK (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Sonntag gegen 15.50 Uhr kam es im in der Parkanlage im Krähengraben in Einbeck zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen aus Einbeck. Auf den Jugendlichen kamen drei Jugendliche/Heranwachsende zu und aus bisher ungeklärter Ursache schlug eine der Personen den ...

mehr