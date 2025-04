Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr Dinslaken trainiert am Institut der Feuerwehr in Münster

Am heutigen Samstag trainierte die Feuerwehr Dinslaken in der Übungshalle des Instituts der Feuerwehr (NRW) in Münster.

Morgens um 06:00 Uhr trafen sich 33 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, um im Marschverband zur Übungshalle zu fahren.

Gegen 09:00 Uhr startete dann der Übungsbetrieb. Die Übungshalle bot verschiedenste Möglichkeiten, um Brandgeschehen und Verrauchung in Einfamilien-, Mehrfamilienhaus, Tiefgarage oder Werkstatt realistisch darstellen zu können.

Die Einsatzkräfte wurden von den Löschzügen Oberlohberg, Stadtmitte, Hiesfeld und Eppinghoven gestellt. Ergänzt wurden die Kräfte durch mehrere Auszubildende zur Notfallsanitäterin und zum Brandmeister sowie zwei Notärzte. Zusätzlich unterstützte die Sondereinheit Information und Kommunikation den Übungsbetrieb, indem sie einen Einsatzleitwagen besetzte. Damit waren 33 Einsatzkräfte zum Üben nach Münster gereist.

Das Besonders an dem Übungstag war, dass nicht nur die Brandbekämpfung und Menschenrettung, sondern auch die anschließende Versorgung durch den Rettungsdienst trainiert wurde. Der Trainer des Instituts der Feuerwehr, Thomas Löchteken, konnte nach jeder Übungslage den Einsatzkräfte ein wertvolles Feedback geben.

Die Übungsorganisatoren Roland Buchmann, Kevin Zimmermann und Robin Altbürger zeigten sich mit dem Einsatz der Übenden sehr zufrieden. Unterstützt durch ihr Team hatten sie eine perfekte Logistik vorbereitet. Ob Verpflegung oder der Nachschub mit Atemluftflaschen - für alles war gesorgt.

Nach dem intensiven und kräftezehrenden Übungstag traf der Verband nach 19 Uhr wieder in Dinslaken ein. Nachdem die Fahrzeuge wieder einsatzbereit waren, ging es ins verdiente Wochenende.

