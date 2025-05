POL-PDLD: Landau - Stoppschildkontrolle mündet in Blutentnahme

Zeiskam (ots) - Seit Montag, 19.05.2025 gegen 21:45 Uhr, wird ein in Zeiskam (Landkreis Germersheim) wohnender 54-jähriger Mann vermisst. Er verließ am Montag sein gewohntes Umfeld und seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die ...

