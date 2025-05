Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Betrunken geflüchtet

Insheim (ots)

Am 19.05.2025 befuhr gegen 22:15 Uhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer die Bahnhofstraße in Insheim. Dort kollidierte er mit einem geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte der 55-Jährige festgestellt werden. Dieser war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser ihm bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Er wird sich daher in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell