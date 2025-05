Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung auf Bahnhofsvorplatz

Landau (ots)

Am 19.05.2025 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Streit zwischen einer 21-Jährigen und einer 24-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Landau. Im Rahmen des Streits schubste die 24-Jährige die 21-Jährige gegen eine Laterne. Diese wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 24-Jährige konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Ostbahnstraße festgestellt und kontrolliert werden. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

