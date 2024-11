Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl hochwertiger Felgen

Grünstadt, Kirchheimer Straße (ots)

Im Zeitraum vom 13.11.2024, 18:00 Uhr bis 14.11.2024, 08:00 Uhr wurden bei einem Autohaus in der Kirchheimer Straße in Grünstadt vier bereifte Felgen eines Audi RS3, welcher auf der äußeren Ausstellfläche des Firmengeländes geparkt war, demontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

