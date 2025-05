POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Landau (ots) - In der Nacht vom 18.05.2025 auf den 19.05.2025 wurden durch unbekannte Täter zwei Kinderfahrräder entwendet, welche in nebeneinanderliegenden Vorgärten in der Siebenpfeiffer-Allee in Landau abgestellt waren. Die Schadenshöhe beträgt circa 800 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

mehr