POL-PDLD: Edenkoben - Radfahrerin verletzt

Edenkoben (ots)

Weil ein 62 Jahre alter Skodafahrer am Dienstagmorgen (20.05.2025, 7 Uhr) die Vorfahrt in der Rhodter Straße missachtete, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten 25 Jahre alten Radfahrerin. Die Frau stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich am rechten Knie. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand leichter Sachschaden.

